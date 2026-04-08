Прокурора чуть не сняли с дела Чекалиных из-за фитнес-марафона Лерчек

Прокурора чуть не сняли с дела Чекалиных из-за того, что она, по словам адвоката, могла покупать фитнес-марафон блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), сообщает SHOT .

Отмечается, что адвокат нашел в списке покупательниц курсы Лерчек по фитнесу за 2690 рублей в 2021 году тезку прокурора, которая ведет дело. Защита стала ходатайствовать о вызове свидетеля с такими же данными, как у гособвинителя, для допроса.

Гособвинитель в ответ заявила, что «ее повеселили высказывания защиты» и что оснований для отвода нет. Прокурор считает, что адвокат затягивает дело.

Судья отказал в удовлетворении ходатайства. Для отвода сторона защиты должна сама доказать, что прокурор покупала курсы.

Лерчек ведет борьбу с раком желудка 4-й стадии с множественными метастазами, онкологическое заболевание диагностировали поздно. Она проходит курс лучевой терапии в онкоцентре имени Блохина. Еще у нее нашли доброкачественную опухоль в мозге.

В отношении экс-супругов и блогеров Лерчек и Артема Чекалина расследуют уголовное дело за отправку 250 млн рублей с использованием подложных документов. Они пребывали под домашним арестом. 29 января бывшего партнера пары Романа Вишняка отправили на 2,5 года в колонию общего режима.

