Прокурор Сергей Забатурин провел личный прием граждан в Раменском округе

Прокурор Московской области Сергей Забатурин осуществил рабочую поездку в Раменский муниципальный округ, в ходе которой провел прием граждан, сообщает пресс-служба прокураторы Московской области.

Граждане рассказали прокурору области о неудовлетворительном состоянии дорог, об отсутствии тротуаров и искусственных дорожных неровностей в деревнях.

Молодая мама обратилась к Сергею Забатурину с проблемой некачественного состояния детской площадки рядом с домом.

Один из местных жителей муниципального округа пожаловался на ненадлежащее состояние исторического памятника Героя Социалистического Труда, выдающегося конструктора авиационных приборов Серпиона Вениаминовича Зеленкова, установленного в городе Раменское.

По результатам проведенного приема Сергей Забатурин поручил незамедлительно провести проверки по всем письменным обращениям граждан и при наличии оснований принять исчерпывающие меры прокурорского реагирования с целью устранения выявленных нарушений.

Разрешение обращений взято на контроль прокуратурой области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.

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