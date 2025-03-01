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Прокурор просит 8 лет для экс-чиновника Росавиации за взятку 10 млн от пилотов

Прокурор попросил суд приговорить к восьми годам колонии экс-руководителя отдела высшей квалификационной комиссии Росавиации Максима Павлюка. Рассматривается дело о получении им взяток от летчиков на сумму в 10 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на полученный текст выступления гособвинителя в прениях сторон в Дорогомиловом суде Москвы.

Прокурор попросил суд признать Павлюка виновным по частям 3 статьи 201 УК РФ («Участие в преступном сообществе с использованием должностного положения»), двум эпизодам части 6 статьи 201 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере), части 5 статьи 210 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Также он запросил восемь лет лишения свободы.

Павлюк признал вину. Он заключил сделку со следствием и попросил учесть эти факты.

Адвокат Павлюка, Алексей Михальчик, сказал, что его подзащитный выполнил условия досудебного соглашения о сотрудничестве. Поэтому ожидается, что на основе смягчающих обстоятельств может быть вынесено более мягкое решение.

Ранее сообщалось, что трое сотрудников «Макфы» вымогали взятку в размере 16 млн рублей. Их задержали при попытке получить денег.