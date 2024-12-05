Прокурор Красногорска проверил готовность объектов образования

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Красногорский городской прокурор Сергей Молочков совместно с начальником территориального отдела Главгосстройнадзора Московской области Михаилом Моторо, представителями публично-правовой компании «Фонд развития территорий» осуществили выезд на строящиеся объекты образования, возводимые в жилых комплексах «Митино О2», «Лесобережный» и в микрорайоне Павшинская Пойма городского округа Красногорск. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

В ходе выезда Сергей Молочков проконтролировал ход строительства школ и дошкольных учреждений, отметив необходимость усиления темпов строительных работ.

В настоящее время на объектах выполняются работы по монтажу фасадных и инженерных систем, отделочные работы и мероприятия по благоустройству.

Вопросы окончания строительства социально значимых объектов и их ввода в эксплуатацию находятся в городской прокуратуре на контроле.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.