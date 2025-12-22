Прокуратура взяла на контроль расследование инцидента на Ясеневой улице в Москве

Прокуратура Москвы контролирует расследование инцидента на улице Ясеневой, где пострадал человек и был поврежден автомобиль. Координацию работы правоохранительных органов осуществляет прокурор Южного округа Дмитрий Ткачев, сообщает «Царьград» .

Следственный комитет и прокуратура Москвы расследуют обстоятельства происшествия на улице Ясеневой, в результате которого один человек получил травмы, а автомобиль был поврежден. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По данным Следственного комитета, уголовное дело уже возбуждено. Следователи и криминалисты совместно с оперативными службами осматривают место происшествия. В ближайшее время назначены медицинская и взрывотехническая экспертизы.

Прокурор Южного административного округа Дмитрий Ткачев координирует действия правоохранительных органов на месте. В прокуратуре подчеркнули, что ход и результаты расследования находятся под контролем прокуратуры Москвы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.