Прокуратура требует освободить из СИЗО главу Фонда капремонта Подмосковья

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Прокуратура требует освободить из СИЗО главу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Подмосковья Валерия Николова. Мужчину арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС .

Прокуратура направила в Тверской суд Москвы апелляционное представление. Она просит смягчить Николову меру пресечения. Прокуратура считает, что главу Фонда капремонта Подмосковья надо освободить из СИЗО.

В суде отметили, что уже получили апелляционное представление прокуратуры, а также апелляционную жалобу защиты на арест Николова.

Николова арестовали 14 ноября. По версии следствия, он и другие фигуранты дела получали взятки от компаний, выполняющих работы по заключенным договорам капремонта.