Прокуратура Тюменской области поможет многодетной маме после ее жалобы Путину
Фото - © Telegram-канал SHOT
Тюменская прокуратура пообещала помочь многодетной матери получить льготы после того, как женщина пожаловалась президенту РФ, сообщает SHOT.
Жительница Тюменской области, воспитывающая шестерых детей, позвонила Владимиру Путину на прямую линию и рассказала, что работает помощником воспитателя и получает зарплату 27 тыс. рублей, а ее супруг-водитель зарабатывает 50-80 тыс. рублей. Женщина пожаловалась, что в прошлом месяце их семья, которая ждет седьмого ребенка, превысила критерии нуждаемости «на 100 рублей», поэтому их лишили бесплатного проездного и других льгот.
С женщиной связалась администрация области и прокуратура. Они уже взяли ситуацию на контроль. Власти отметили, что найдут решение, чтобы эта многодетная семья получила льготы.
Также Путин раскритиковал подходы, когда рост трудовых доходов родителей ведет к автоматическому лишению семьи соцльгот. Он назвал аморальными попытки бюджета «заработать» на многодетных семьях.
