Прокуратура Тюменской области поможет многодетной маме после ее жалобы Путину

Тюменская прокуратура пообещала помочь многодетной матери получить льготы после того, как женщина пожаловалась президенту РФ, сообщает SHOT .

Жительница Тюменской области, воспитывающая шестерых детей, позвонила Владимиру Путину на прямую линию и рассказала, что работает помощником воспитателя и получает зарплату 27 тыс. рублей, а ее супруг-водитель зарабатывает 50-80 тыс. рублей. Женщина пожаловалась, что в прошлом месяце их семья, которая ждет седьмого ребенка, превысила критерии нуждаемости «на 100 рублей», поэтому их лишили бесплатного проездного и других льгот.

С женщиной связалась администрация области и прокуратура. Они уже взяли ситуацию на контроль. Власти отметили, что найдут решение, чтобы эта многодетная семья получила льготы.

Также Путин раскритиковал подходы, когда рост трудовых доходов родителей ведет к автоматическому лишению семьи соцльгот. Он назвал аморальными попытки бюджета «заработать» на многодетных семьях.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.