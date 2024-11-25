Прокуратура Подмосковья повлияла на выплату людям долгов по зарплате в 1,7 млн

Прокуратурой Московской области проведена проверка по обращениям работников коммерческого предприятия, расположенного в городском округе Красногорск. Установлено, что с февраля по июль 2024 года у работодателя перед работниками образовалась задолженность по заработной плате на общую сумму 1,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В этой связи городская прокуратура внесла в адрес генерального директора организации представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, прокуратурой области в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права).

По результатам его рассмотрения виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования права работников восстановлены, задолженность по заработной плате и компенсационная выплата погашена в полном объеме.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.