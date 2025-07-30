Прокуратура Подмосковья направила в суд дело в отношении обвиняемого в отравлении

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя Балашихи. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «е», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом, из корыстных побуждений), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба прокуратура региона.

По версии следствия, с августа по сентябрь 2023 года обвиняемый, испытывая тяжелое финансовое положение и имея долг перед кредитными организациями более 3 млн рублей, решил завладеть имуществом родственников и с этой целью разработал преступный план их отравления.

Для начала он решил испытать действие ядов на своей девушке, с которой состоял в длительных романтических отношения и вместе проживал. Так, в январе 2024 года обвиняемый, находясь на кухне в квартире в г. Балашиха, приготовил для девушки алкогольный напиток, в который подмешал ядовитое вещество. В результате потерпевшая была госпитализирована в реанимационное отделение больницы и благодаря оказанию своевременной медицинской помощи, злоумышленник не смог довести свой преступный умысел до конца. При этом он, воспользовавшись нахождением девушки в больнице, и имея доступ к ее мобильному телефону, оформил на ее имя два кредита на общую сумму более 570 тыс. рублей и распорядился денежными средствами по своему усмотрению.

Далее в феврале 2024 года молодой человек, завидуя успехам своего друга детства, находясь вместе с ним в припаркованном автомобиле, угостил последнего ягодным морсом, в который заранее добавил ядовитое вещество. В результате потерпевший через два дня скончался от отравления в медицинском учреждении.

После, зная о наличии объектов недвижимости у бабушки и рассчитывая получить наследство в случае смерти родственницы, он решил отравить ее, а заодно и своего дядю, проживающего вместе с бабушкой и также имеющего возможность унаследовать ее имущество.

С этой целью в период с января по апрель 2024 года он добавлял родным в соль, лекарства и напитки яд, в результате употребления которого 18 апреля 2024 года пожилая женщина скончалась, а здоровью мужчины был причинен тяжкий вред.

В том же году, желая унаследовать имущество своей матери и ее мужа, а также устранить из числа наследников их несовершеннолетнюю дочь, обвиняемый регулярно приезжая к ним в гости, добавлял в продукты питания сильнодействующие и ядовитые вещества. Однако из-за их своевременного обращения за медицинской помощью, не смог довести свой умысел, направленный на убийство родственников, до конца.

Помимо этого, в мае 2024 года обвиняемый не желая возвращать долг брату своей девушки, решил отравить и его. Он приготовил рулет, в который добавил яд и приехал в гаражный кооператив в пос. Октябрьский. Увидев, что потерпевший в гараже не один, злоумышленник угостил отравленным рулетом и его друга. Благодаря своевременной медицинской помощи летального исхода удалось избежать, однако здоровью потерпевшего, ставшего случайной жертвой, был причинен тяжкий вред.

Уголовное дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу.

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