сегодня в 15:43

Прокуратура Подмосковья направила в суд дело о хищении более 550 тыс рублей

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семерых участников организованной группы. Они обвиняются в совершении 163 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество и мошенничество, совершенное организованной группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в период с августа по октябрь 2022 года злоумышленники, находясь на территории Ставропольского края, действуя в составе организованной группы, создали фишинговые сайты на которых потерпевшие оформили товары и осуществили оплату заказов.

В продолжение преступного умысла соучастники отправили посылки адресатам с несоответствующим заказам содержимым через почтовые отделения, расположенные в Московской области.

В результате противоправных действий обвиняемых физическим лицам причинен ущерб на сумму более 550 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Пушкинский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые содержаться под домашним арестом.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.