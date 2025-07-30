Прокуратура Подмосковья направила в суд дело о хищении более 15,3 млн рублей

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти сотрудников двух коммерческих организаций. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, генеральный директор строительной компании ООО «Смарт» в июне 2019 года заключил муниципальный контракт на выполнение работ по комплексному благоустройству набережной реки Пехорка в Балашихе в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». После у него возник преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств. С этой целью обвиняемый привлек своего заместителя — директора компании-субподрядчика ООО «Стройград» и руководителя проекта этой же организации, обладающего специальными знаниями по заполнению учетной документации.

Так, в период с июня по декабрь 2019 года обвиняемые, предоставив в администрацию округа Балашиха документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об объемах и стоимости строительных работ и понесенных затратах, совершили хищение около 9 млн рублей.

Кроме того, учредитель ООО «Стройград» совместно с руководителем проекта этой же компании и другими соучастниками в период с октября по декабрь 2020 года предоставили в МАУ «Объединенная дирекция парков Богородского городского округа Московской области» документы, содержащие заведомо ложную информацию об объемах и стоимости выполненных работ в рамках муниципального контракта по благоустройству набережной реки Клязьма в Богородском округе, причинив ущерб местной администрации на сумму более 6,3 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Балашихинский городской суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, прокуратурой в интересах органов местного самоуправления в суд заявлено два исковых заявления о взыскании с обвиняемых солидарно суммы причиненного материального ущерба.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.