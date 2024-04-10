Прокуратура обжаловала наказание для водителя, сбившего писателя Рубинштейна

В прокуратуре обжаловали излишне мягкое наказание для водителя, который сбил писателя Льва Рубинштейна, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Ранее мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев условно с испытательным сроком в течение 3 лет. Также его предлагали лишить права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев.

А в целом за совершение данного преступления могут назначить до пяти лет лишения свободы.

Поэта Льва Рубинштейна сбили 9 января на пешеходном переходе на улице Образцова. 76-летнего мужчину с тяжелыми травмами доставили в НИИ имени Склифосовского, где 14 января он скончался.

Александра Д. признали виновным по статье о нарушении правил дорожного движения, что привело к гибели человека из-за неосторожности.