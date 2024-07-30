Прокуратура Королева провела экскурсию для ветеранов и пенсионеров ведомства

Прокуратурой города Королева организована экскурсия для ветеранов и пенсионеров прокуратуры области в центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, расположенный в городском округе Звездный городок, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

В ходе экскурсии ветераны познакомились с уникальными тренажерами-макетами космических кораблей и орбитальных станций, а также узнали о последних достижениях в области пилотируемой космонавтики.

После участники мероприятия пообщались с российским космонавтом, Героем Российской Федерации Салижаном Шариповым, который рассказал о совершенных космических полетах, особенностях стыковок с орбитальным комплексом «Мир».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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