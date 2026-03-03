Прокисло, воняет: блогершу не пустили в самолет из-за маникюра с грудным молоком

Блогершу, залившую грудное молоко в свои ногти, не пустили в самолет в Минске

Блогерша Дарья Умнова (frosik_frosy) пожаловалась в своих соцсетях, что в Национальном аэропорту Минска ее не пропустили на рейс из-за необычного маникюра — внутрь нарощенных ногтей было залито грудное молоко.

«Последние ногти я сделала с кое-чем белым, прошло несколько дней, они начали жутко вонять», — рассказала блогерша.

По ее словам, когда она вместе с приятелем подошла к стойке регистрации, ей сказали «Вы не полетите». Девушка предположила, что ее узнали, поэтому внимательно посмотрели на ее руки.

В результате ни Умновой, ни ее спутнику билет не дали. В полете было отказано, так как провозить с собой более 100 мл жидкости в одной таре недопустимо, а в ногтях было явно больше.

Блогерша запаниковала, что теперь застрянет в аэропорту. Пока она решает, спиливать ли ногти или нет.

Ранее Дарья шокировала своих подписчиков, сделав маникюр с менструальной кровью.

