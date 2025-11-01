Производство мясной продукции в Подмосковье выросло на 6%

Ароматная домашняя котлета с нежным картофельным пюре — это блюдо, знакомое каждому с детства, готовится из качественной мясной продукции, производству которой в Подмосковье уделяется особое внимание. С января по сентябрь 2025 года предприятия Московской области произвели более 81 тысяч тонн продуктов из мяса и мяса птицы, что на 6% больше чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Подмосковные производители занимают первое место в России и в Центральном федеральном округе, обеспечивая более 59% от общего объема производства мясной продукции в ЦФО и свыше 32% от Общероссийского выпуска. Такого результата удалось достичь благодаря работе ведущих предприятий отрасли: ООО «Кросан», ООО ОП «Морозко» и ООО «Торгово-промышленная компания «Вилон». Котлеты, пельмени, блинчики с мясом, паштеты и иную мясную продукцию от этих компаний вы можете найти на прилавках под брендами: «Фряновские деликатесы», «Морозко», «Цезарь» и другими.

В ведомстве отмечают устойчивое развитие мясоперерабатывающей отрасли региона. Предприятия Подмосковья вносят значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны, демонстрируя рост выпуска качественных изделий. Объем производства мясной продукции за 2024 год составил 104,8 тысячи тонн.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.