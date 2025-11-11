Производство кофе в Подмосковье выросло на 14,3% по итогам девяти месяцев 2025 г

Объем производства кофе в Подмосковье с января по сентябрь 2025 года достиг 15,7 тыс. тонн. Это на 14,3% выше показателя за аналогичный период прошлого года, что свидетельствует об устойчивой положительной динамике в отрасли. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Статистика подчеркивает, что за первые девять месяцев 2024 года на долю Московской области пришлось более 44,1% от общего объема производства кофе в Центральном федеральном округе и 24,1% от общероссийского объема. Для сравнения, по итогам полного 2023 года подмосковными предприятиями было произведено 19,1 тыс. тонн кофе. Текущие показатели 2025 года позволяют с оптимизмом прогнозировать превышение годовых значений.

Достижению таких результатов способствовала работа ведущих производителей отрасли, среди которых ЗАО «Московская кофейня на паяхъ», ООО «ФРЭШ КОФЕ», ООО «МАЙ» и ООО «Арабика».

Также в Подмосковье успешно завершился первый этап строительства современного производственного комплекса по выпуску кофейной продукции в городском округе Подольск. Компания ООО «Арабика» реализовала инвестиционный проект, общим объемом финансирования которого составит — 1,9 млрд рублей.

В рамках первого этапа, который завершился 20 мая 2025 года, возвели всю необходимую инфраструктуру для будущего производства: автономную насосную станцию с резервуарами для бесперебойного водоснабжения, котельную и трансформаторную подстанцию. Также построен и готов к работе обжарочный цех.

Стабильный рост производства кофе связан с инвестициями в модернизацию производственных линий, расширением ассортимента продукции, ориентированной на предпочтения потребителя, и развитием дистрибьюторских сетей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.