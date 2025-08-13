Производство безалкогольных сладких напитков в Подмосковье достигло 39 тыс декалитров

За 6 месяцев предприятия Московской области произвели более 39 тысяч декалитров безалкогольных напитков с соком, морсов, напитков на растительном сырье и минеральной воде. Это на 12,9% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Регион обеспечивает 51,4% производства таких напитков в ЦФО и почти 15% от общероссийского объема, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Ключевыми производителями отрасли стали ЗАО «МУЛТОН», ООО ТПК «АРШАНИ» и ООО «ПК ЛИДЕР», которые выпускают широкий ассортимент продукции — от традиционных морсов до функциональных напитков специального назначения. В 2024 году общий объем производства этой категории в регионе составил 71,9 тысячи тонн.

Ведомство продолжает работу по поддержке производителей безалкогольных напитков. Развитие этого сегмента соответствует стратегии региона по продвижению здорового питания и поддержке местных производителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье будут реализованы около 280 проектов импортозамещения. Общий объем инвестиций составит около четверти триллиона рублей.

Сейчас в области 77 проектов уже удалось запустить. По словам Воробьева, предприятия региона вносят свою лепту в решение стратегической задачи по замещению импорта. Сюда входят и рабочие места, и технологии, которые очень важны для России.