Производство безалкогольных сладких напитков в Подмосковье достигло 122, тыс декалитров

Лето в Подмосковье особенно приятно дополнить стаканом освежающего лимонада или прохладительного напитка. Производственные мощности региона полностью удовлетворяют этот запрос, о чем свидетельствуют данные за 6 месяцев 2025 года: объем изготовления сладких газированных напитков превысил 122,4 тысячи декалитров. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Московская область сохраняет ведущие позиции среди регионов Центрального федерального округа, обеспечивая 55,3% общего объема производства безалкогольных напитков в ЦФО. Доля региона в общероссийском производстве составляет 23,3%. За 2024 год было произведено 224,5 тысячи декалитров продукции. Значительный вклад в развитие отрасли вносят предприятия ООО НПО «СЛАВИЧЪ», ООО «МЕГАПАК» и ООО ПК «Аквалайф».

Под брендом «Черноголовка» (ООО ПК «Аквалайф») выпускаются прохладительные напитки, включающие различные варианты колы. ООО «МЕГАПАК» производит популярные напитки «Limon fresh» и «Hoop», а ООО НПО «СЛАВИЧЪ» специализируется на выпуске традиционных лимонадов по ГОСТ, где каждый может найти знакомый с детства вкус «Крем-соды» или «Колокольчика», включая классические рецептуры и современные варианты без сахара.

Ведомство уделяет особое внимание в том числе поддержке производителей безалкогольных напитков. Отрасль демонстрирует устойчивое развитие: компании не только наращивают объемы производства, но и последовательно работают над расширением ассортимента и повышением качества продукции, отвечая современным потребительским предпочтениям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье будут реализованы около 280 проектов импортозамещения. Общий объем инвестиций составит около четверти триллиона рублей.

Сейчас в области 77 проектов уже удалось запустить. По словам Воробьева, предприятия региона вносят свою лепту в решение стратегической задачи по замещению импорта. Сюда входят и рабочие места, и технологии, которые очень важны для России.