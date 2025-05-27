Производственная безопасность Московского НПЗ находится на высоком уровне

сегодня в 13:01

В соответствии с постановлением правительства РФ Московский НПЗ провел регулярные комплексные учения по промышленной безопасности, сообщает пресс-служба завода.

Межведомственная федеральная комиссия из представителей Главного управления МЧС России по г. Москве, Ростехнадзора и Росприроднадзора высоко оценила готовность предприятия к ликвидации нештатных ситуаций.

По легенде учений, был ликвидирован условный разлив нефти из резервуара. В учениях задействовали свыше 60 специалистов и 23 единицы техники.

«В обеспечении промышленной безопасности Московского НПЗ задействован каждый из 2500 сотрудников предприятия. Специализированные службы включают собственную пожарную часть, отряд газоспасателей, профильных технических специалистов. Для их подготовки применяются передовые программы обучения, позволяющие отрабатывать навыки действий в нештатных ситуациях, совершенствуется материально-техническая база предприятия, привлекаются новые кадры», — поделился заместитель генерального директора Московского НПЗ по производственной безопасности Артем Галяутдинов.

В ходе учений спасатели отработали взаимодействие с оперативными службами, выполнили действия с использованием спецтехники, в том числе пеноподъемников.

«В ходе учений мы убедились, что работники предприятия, пожарная часть завода и оперативные службы четко и слаженно выполняют свою работу. Московский НПЗ демонстрирует высокий уровень взаимодействия, что является важным фактором обеспечения безопасности. Предприятие проявляет полную готовность и открытость к сотрудничеству, оперативно предоставляя всю необходимую информацию. Мы высоко ценим приверженность к обеспечению безопасности», — резюмировал начальник отдела горного, нефтехимического и общепромышленного надзора МТУ Ростехнадзора Михаил Логвиненко.