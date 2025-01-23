Производители зоотоваров из Подмосковья представят продукцию в Казахстане

Подмосковных производителей зоотоваров и услуг приглашают принять участие в международной специализированной выставке в Казахстане ZooExpo 2025. Мероприятие пройдет с 26 по 28 марта в г. Алматы. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Компании смогут представить свою продукцию на коллективном стенде региона при содействии фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО). Со стороны фонда финансируется аренда площадей, регистрационные сборы, застройка коллективного регионального стенда, поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей, техническое и лингвистическое сопровождение переговоров.

Выставка включает следующие категории: корма и лакомства, ветеринарные препараты и услуги, одежда и аксессуары, разведение и торговля, вольеры, клетки, аквариумистика и террариумистика, средства для гигиены и профилактики, гостиницы и приюты, услуги специалистов-кинологов, парикмахерские услуги и инструменты для груминга, книги и журналы о домашних животных, коневодство, ассоциации, объединения, фонды, приюты и клубы. В рамках мероприятия также пройдут тематические семинары по уходу, кормлению, ветеринарии, презентации фирм, производителей зоотоваров, и круглые столы.

Зарегистрироваться для участия можно до 31 января включительно по ссылке. По всем вопросам можно обратиться к специалисту фонда поддержки ВЭД МО Ульяне Самохваловой по телефону +7 (495) 150-39-41 или по электронной почте info@exportmo.ru.

Помимо этого, Фонд оказывает другие услуги, которые предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Подробнее об услугах фонда — на сайте exportmo.ru.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.