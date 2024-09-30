Производители смазочных материалов вошли в нацпроект контроля качества

«Газпромнефть — смазочные материалы» вошла в пилотную группу национального проекта цифрового контроля качества «Честный знак», который реализует министерство промышленности и торговли РФ.

Опыт компании ляжет в основу создания стандартов контроля качества продукции для всех производителей смазочных материалов.

Систему маркировки продукции в тестовом режиме планируется запустить до конца года. В рамках проекта будут внедрены новые цифровые удостоверения подлинности каждой канистры и бочки. «Честный знак» позволит отслеживать путь продукции и гарантирует защиту производителей от контрафакта.

«В вопросах обеспечения гарантии качества смазочных материалов мы накопили большой опыт и готовы делиться экспертизой с другими участниками рынка. На протяжении многих лет в „Газпромнефть-СМ“ успешно действует система защиты подлинности продукции. На Омском заводе смазочных материалов внедрена технология маркировки товарных масел», — рассказал гендиректор компании Анатолий Скоромец.

По его словам, все это дает потребителю подтверждение, что продукт действительно оригинал ный. В рамках проекта «Честный знак» цифровые системы верификации качества «Газпромнефть-СМ» будут интегрированы в единую национальную базу данных, заключил Анатолий Скоромец.