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Производители Подмосковья выпустили более 3,7 тыс т замороженных овощей и грибов

Подмосковные производители за 5 месяцев выпустили более 3,7 тыс. тонн замороженных овощей и грибов, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Замороженная стручковая фасоль, брокколи, брюссельская капуста, а также другие виды продукции этой категории представлены в широком ассортименте на прилавках подмосковных магазинов.

Такой способ хранения сохраняет все полезные свойства и удобен ввиду сезонности — в любое время года к покупке доступны культуры, которые в нашей стране выращиваются в открытом грунте только летом.

За 5 месяцев региональные компании выпустили 17,3% всей продукции в ЦФО и 9,4% в масштабах страны.

Ведущие региональные производители:

ООО ОП «Морозко» с линейкой «Морозко Green»;

ООО «ПК „ЮЖ“ — бренд „И зимой и летом“;

ООО «РУССКАЯ ОВОЩНАЯ КОМПАНИЯ» — торговая марка «Краски лета».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.