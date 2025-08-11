Производители Подмосковья представят продукцию на ярмарке «Сделано в РФ» в Пекине

С 28 по 30 августа в Пекине пройдет фестиваль-ярмарка «Сделано в России», приуроченный к празднованию китайского Дня влюбленных. Мероприятие организует Российский экспортный центр при поддержке Правительств России и Китая. Площадка объединит более 40 компаний из 26 регионов страны, включая Московскую область, которые представят свыше 500 позиций продуктов питания, косметики, сувениров, изделий народных промыслов. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

От региона в фестиваль-ярмарке примут участие ООО «Коломенский торговый дом», выпускающий хлебобулочные изделия, ООО «Торговый дом Шоколад», а также ООО «Адельдан» и ООО «Плодоимпорт», которые специализируются на производстве консервированных овощей и фруктов. Для представителей отечественного бизнеса будут организованы прямые переговоры с китайскими импортерами и дистрибьюторами, что даст возможность расширить присутствие продукции за рубежом и заключить экспортные контракты. Гости фестиваля смогут продегустировать и приобрести товары от подмосковных производителей.

Фестиваль-ярмарка проводится в рамках программы продвижения российской продукции под зонтичным брендом, которую координирует Минпромторг России в составе национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

В ходе мероприятия планируется открытие первых 2 официальных розничных магазинов «Сделано в России», где будут представлены лучшие товары российских производителей.

Кроме этого, 16 августа аналогичный магазин начнет работу в Шанхае. Подробная информация о программе «Сделано в России» представлена на официальном сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в Московской области планируется открытие новых китайских предприятий. Это очень важно для региона.

«Большое количество резидентов (из Китая — ред.), в том числе мы подписали соглашения, которые предполагают появление новых предприятий и на территории (бизнес-парка — ред.) „Гринвуда“, и в наших индустриальных парках», — подчеркнул Воробьев.