Производители Подмосковья представили разработки в пищевой индустрии на выставке в ОАЭ

С 4 по 6 ноября в Дубае прошла крупнейшая международная выставка пищевой промышленности Gulfood Manufacturing 2025, которая объединила ведущих представителей отрасли. На площадке участники из 60 стран мира продемонстрировали свои разработки и «умные» решения полного производственного цикла — от сырья и оборудования до упаковки, логистики, цифровизации и ИИ-технологий. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В ведомстве сообщают, что в международной выставке приняли участие 4 подмосковные компании, представленные на коллективном стенде, организованном с целью продвижения региональных производителей на международные рынки. Так, свою продукцию и разработки продемонстрировали ОАО «Мясокомбинат «Рузский», выпускающий ингредиенты для пищевой промышленности, говяжий белок и пищевую клетчатку, а также компании из Красногорска: ООО «Промфуд-С», которые занимаются разработкой комплексных смесей и пищевых добавок, ООО «Крист» — производитель натуральных ингредиентов для пищевой промышленности, животного белка и клетчатки, ГК «Союзснаб», специализирующиеся на выпуске и поставке ингредиентов для всех отраслей пищевой промышленности.

Участие в выставке позволяет производителям Московской области выйти не только на рынок ОАЭ — второго по величине в странах Персидского залива после Саудовской Аравии, но и на рынки Ближнего Востока, Африки и Азии. Более 80% продукции, ввозимой в государство, идет на реэкспорт, что значительно способствует расширению географии поставок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.