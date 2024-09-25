Производителей Подмосковья ждут на конкурсе качества воды и безалкогольных напитков

Подмосковные производители приглашаются к участию в ежегодном конкурсе качества воды и безалкогольной продукции «РОСГЛАВВОДА — Главная вода России», который пройдет с 28 по 30 января 2025 года в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Главная цель — выявление и продвижение отечественной продукции высокого качества, что будет способствовать росту доверия к товарам как на внутреннем рынке, так и их конкурентоспособности за рубежом.

Конкурс качества воды и безалкогольных напитков включает в себя соблюдение стандартов упаковки питьевой воды, в том числе природной минеральной воды, исследования содержания химических веществ, физических, биологических свойств и микробиологических показателей, стандартизацию безалкогольных напитков с соком, морсовых, на растительном сырье, на ароматизаторах, специального назначения и на минеральной воде.

До 25 декабря открыта электронная регистрация для участия в конкурсе. Награждение победителей 2025 года запланировано на площадке Совета Федерации Федерального собрания РФ.

Мероприятие проводится при поддержке и с участием представителей правительства РФ, Минсельхоз РФ, профильных комитетов Госудумы и Совета Федерации, АНО «РОСКАЧЕСТВО» и других объединений. Подробная информация указана на официальном сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.