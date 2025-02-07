Производителей Подмосковья приглашают на выставку достижений АПК «Казань Агро»

С 12 по 14 февраля в столице Татарстана на площадке МВЦ «Казань Экспо» пройдет ежегодная сельскохозяйственная выставка достижений агропромышленного комплекса «Казань Агро 2025». В мероприятии примут участие более 300 организаций и около 12 тысяч специалистов отрасли, в том числе из Подмосковья, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области уточняют, что от региона в рамках экспозиции будут представлены несколько компаний, среди которых АО «Август Фирма», специализирующееся на производстве химических средств защиты растений, ООО «АГРО Эксперт ГРУП», выпускающее пестициды и прочие агрохимические продукты, АО «Капитал-ПРОК», занимающееся производством готовых кормов для сельскохозяйственных животных, и другие.

На выставке участники представят достижения по нескольким отраслям: техника и запчасти, животноводство, растениеводство, цифровизация, пищевая промышленность, услуги для АПК, малые формы хозяйствования, упаковка, переработка, хранение, образование и наука. Информацию о мероприятии можно найти на официальном сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.