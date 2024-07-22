Производитель кошачьего корма опроверг информацию об отравлении животных свинцом

Производитель опроверг данные о содержании свинца в корме для кошек Chammy

Компания ООО «Форсаж», которая производит корм для кошек и собак под торговыми марками Chammy и Moonsy, опровергла распространившуюся в Сети информацию об отравлении домашних животных из-за превышения токсичных веществ, сообщает пресс-служба предприятия.

Ранее СМИ сообщали, что в упаковках корма для кошек бренда Chammy специалисты выявили наличие свинца. Проверка проводилась после массовых жалоб владельцев на отравление своих питомцев кормами Chammy и Moonsy.

«Первоначальный источник данной информации достоверно не определен, а предоставленные сведения ничем не подтверждены», — заявили в ООО «Форсаж».

В компании отметили, что более 5 лет сотрудничают с проверенными поставщиками сырья и упаковки. Также продукция проходит регулярные тестирования в специализированных организациях и центрах содержания животных.

Производитель добавил, что все сырье поступает с документами, которые подтверждают его качество и безопасность, а готовая продукция проверяется в Тульской испытательной лаборатории ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных».