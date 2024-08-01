Прохор Шаляпин рассказал, кто слил его голые фото в Сеть

Певец Прохор Шаляпин после слива его обнаженных фото в Сеть, где он спиной к камере принимает душ, заявил, что в этой ситуации нет ничего необычного, а обнародовали кадры, скорее всего, поклонницы, пишет Life.ru .

По словам Шаляпина, для публичной личности подобные ситуации не являются чем-то из ряда вон выходящим. По своей натуре он любит эпатаж, но подчеркнул, что «не в этот раз». Почему в данной ситуации у него другое мнение, уточнять не стал, но предположил, как голые фотографии могли оказаться в соцсетях.

«Видимо, кто-то из моих ярых поклонниц решил порадовать всех и поднять настроение не только себе, но и остальным дамам», — рассуждал вслух Шаляпин.

Ранее Шаляпин сам опубликовал в одной из соцсетей фото из отпуска в Ялте, где в голом виде загорал на пляже. Тогда в кадр попали его обнаженные ягодицы.