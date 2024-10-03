Прогулка по барам: в Новокузнецке полиция поймала пьяных гуляк и юных геймеров

За ночь полиция Новокузнецка побывала в 14 заведениях в ходе рейда

В Новокузнецке сотрудники полиции за ночь обошли 14 развлекательных заведений и проверили 150 человек, в том числе иностранцев, сообщает «Сiбдепо» .

Стражи порядка составили административные протоколы на любителей пить алкоголь на улице, троих пьяных людей и пятерых мелких хулиганов, а также нарушителей правил дорожного движения. Кроме того, силовики выявили двоих горожан, не оплативших в установленный срок наложенные на них административные штрафы.

«При проверке круглосуточного компьютерного клуба, расположенного в Центральном районе г. Новокузнецка, инспекторы по делам несовершеннолетних выявили 2 подростков, находившихся в ночное время без сопровождения взрослых», — отметили в ведомстве.

Родителей ребят привлекли к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).