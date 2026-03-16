Прогноз негативный: Клишас рассказал о судьбе Telegram в России

Клишас допустил блокировку Telegram в РФ, если ничего не изменится

Сенатор от Красноярского края Андрей Клишас дал негативный прогноз относительно будущего популярного Telegram в России. Он считает, что если администрация мессенджера не начнет сотрудничать, в том числе с Роскомнадзором, то ничего хорошего для них точно не будет, сообщает NGS24.RU — Новости Красноярска .

Клишас указал, что основная причина претензий к сервису — это размещение на его платформе информации, нарушающей закон и носящей экстремистский характер. Сенатор отметил, что администрация мессенджера данный факт не оспаривает. Но будущее Telegram, по мнению сенатора, целиком определяется подходом его руководства.

«Пойдут они на предметный, содержательный разговор с Роскомнадзором, с правоохранительными органами или нет? Это ответ, который могут дать только они. Мой личный прогноз негативный. Мне кажется, что они не настроены пока на такую работу, но, может быть, к будущему что-то поменяется», — заявил Клишас.

Сенатор согласился, что Telegram является удобным инструментом для общения, и привёл в пример то, что им пользуются администрация президента, Государственная Дума и Совет Федерации. И будет обидно потерять такую площадку для коммуникации из-за руководства сервиса.

Ранее пользователи Сети последние два дня сообщали о массовом сбое в работе мессенджера. Россияне не могли отправлять сообщения в том числе с домашних провайдеров.

