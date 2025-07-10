«Профразвитие» приглашает молодежь Подмосковья на главное карьерное событие лета

Проект «Профразвитие» президентской платформы «Россия — страна возможностей» приглашает жителей Московской области на главное молодежное карьерное событие этого лета. С 8 по 10 августа местом встречи молодых специалистов и работодателей станет Нижний Новгород. Событие станет пространством, где соберутся те, кто ищет возможности, и те, кто их предложит. Регистрация уже открыта — количество мест ограничено. Заявку можно подать до 24 июля на сайте события. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Летняя конференция объединит на одной площадке работодателей крупных российских компаний, молодых специалистов, начинающих свою карьеру, и амбассадоров проекта «Профразвитие» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Диалог между участниками поможет им понять взаимные ожидания и найти эффективные инструменты для успешного трудоустройства и адаптации в рабочих коллективах. На конференции обсудят форматы развития внутри компании, а также такие навыки как проактивность, ответственность и адаптивность молодых специалистов.

«Президентская платформа «Россия — страна возможностей» открывает молодежи путь к развитию и профессиональному росту. Проект «Профразвитие» стал одним из ключевых в этой работе. Уже более 140 тысяч участников воспользовались карьерными возможностями проекта: прошли стажировки, выбрали профессию, нашли первых работодателей. Летняя конференция в Нижнем Новгороде — это не просто яркое событие, которое соберет студентов, экспертов и работодателей со всей России, но и место, где можно получить конкретные предложения и сделать реальный шаг навстречу своей будущей карьере», — подчеркнул гендиректор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Конференция «Профразвития» станет уже второй в истории проекта. Президентская платформа «Россия — страна возможностей» проведет событие в партнерстве с Корпоративным университетом правительства Нижегородской области. Программа разделена на три направления — «Кварталы», каждый из которых отвечает задачам своей аудитории.

«Квартал кадров» объединит 90 амбициозных студентов, выпускников и молодых специалистов из разных регионов России, готовых инвестировать в собственное развитие. Участники разберут возможные карьерные траектории и составят карту своего профессионального роста. В диалоге с HR-экспертами они узнают, как выделиться среди соискателей и получить предложение о работе уже на старте. Разговор пойдет и в практическом русле — от составления резюме до построения портфельной карьеры. Планируется обсудить вопросы: как «продавать» себя, не продаваясь. И что делать, если карьерный рост — не вверх, а в сторону.

«Квартал работодателей» — пространство для HR-специалистов, рекрутеров и экспертов по работе с молодежью. Здесь будут представлены актуальные исследования от президентской платформы «Россия — страна возможностей» и компании ANCOR об ожиданиях и запросах молодых соискателей. 60 специалистов крупных компаний ждёт обучающая программа по работе с молодыми специалистами и их адаптации. Участники получат инструменты по выстраиванию стажерских программ, узнают, как работать с поколением, которое не боится менять направления, и обсудят лучшие практики.

«Квартал команды» объединит 50 сильнейших амбассадоров проекта «Профразвитие». Трек покажет, как каждый из участников влияет на развитие проекта, позволит глубже погрузиться в методологию, наметить личные цели и примерить на себя новые амплуа внутри большой команды. Ребята пройдут обучающий блок по эффективной коммуникации, где научатся выступать без страха и работать с партнерами, а также узнают, как выйти за рамки привычного образа активиста и превратить опыт участия в проектах в реальные профессиональные шаги.

Участие в конференции «Профразвития» доступно молодежи из всех без исключений регионов России. Зарегистрируйся, расскажи о себе, и, возможно, именно ты отправишься в Нижний Новгород, попадешь в сообщество сильных, замотивированных и амбициозных. Твой билет в профессиональное будущее — до 24 июля подай заявку на сайте, заполни анкету, прикрепи видеовизитку и дождись результатов. Трехдневное проживание и питание для студентов — на стороне организаторов. Событие также будет открыто для участия HR, работников отделов кадров, специалистов по работе с молодежью в российских компаниях.

Проект «Профразвитие» реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». Участникам доступен комплекс сервисов — от конструктора резюме и симулятора первого рабочего дня до каталога стажировок, обучения и карьерных событий по всей стране. Подать заявку на участие в третьем сезоне и получить новые карьерные возможности можно на сайте профразвивайся.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тысяч учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.