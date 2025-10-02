Профориентационную экскурсию провели для студентов из Ленинского округа

В рамках профориентационной акции «День открытых дверей» студенты колледжа «Московия» посетили УМВД России по Ленинскому городскому округу. Ребята познакомились со спецификой работы сотрудников полиции, побывали в дежурной части, примерили экипировку и увидели работу кинолога. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«Мы стремимся предоставить им различные пути и инструменты для того, чтобы они в будущем выбрали службу в органах внутренних дел, нашли свое призвание и реализовали себя», — сказала инспектор отдела по работе с личным составом УМВД России по Ленинскому городскому округу Анастасия Храмова.

В ходе экскурсии студентам рассказали об особенностях криминалистики, включая снятие отпечатков пальцев и использование дактилоскопических карт. Также участники мероприятия узнали об истории развития правоохранительных органов в Ленинском округе.

«Мне очень понравилась работа кинолога. У меня даже возникло желание о карьере в этой области, чтобы иметь возможность взаимодействовать с собаками, тренировать их и готовить к тому, чтобы они стали незаменимыми помощниками», — поделилась впечатлениями студентка колледжа «Московия» Татьяна Тодорова.

Дни открытых дверей в УМВД Ленинского городского округа проводятся регулярно, чтобы студенты могли получить представление о работе подразделения. Цель таких мероприятий — привлечение молодежи к работе в МВД и помощь в профессиональном самоопределении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тысяч учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.