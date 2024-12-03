Профилактическую игру по теме ЗОЖ провели для школьников в Подмосковье

Специалист по социальной работе с молодежью Каширского молодежного центра провела с учениками школы № 4 познавательную, профилактическую игру-викторину «Жизнь по собственному выбору», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Основные задачи мероприятия: мотивация подростков на формирование навыков здорового образа жизни; профилактика употребления психоактивных веществ и правонарушений среди несовершеннолетних.

С ребятами обсудили такие понятия, как «здоровье», «здоровый образ жизни» в широком смысле слова — физическом, социальном, психическом аспектах. Ребята с интересом отвечали на блиц-вопросы игры, показали свою эрудицию и смекалку.

Школьники узнали много нового о том, как сохранить свое здоровье. В конце игры все вместе сделали вывод о том, что с ранних лет необходимо заботиться о своем здоровье, соблюдать правила здорового образа жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.