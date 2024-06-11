Профилактический рейд был проведен сотрудниками МЧС в Ленинском городском округе

«Водоемы, расположенные на территории муниципалитета, не отвечают требованиям санитарно-гигиенических норм и не предназначены для купания. Тем не менее, в Ленинском округе определены 5 мест отдыха у воды, где дежурят спасатели. Отдохнуть можно на территории деревни Дальние Прудищи, в парке Орловский, на Жемчужном берегу, а также в деревне Булатниково, Мамоново и в Спасских Выселках», — приводятся в сообщении слова начальника ОНД и ПР по Ленинскому городскому округу Сергея Дежкина.

Для купания на территории Московской области официально открыты 200 мест.

«В тех зонах было произведено водолазное обследование дна. Также там осуществляют анализ почвы, поэтому мы можем быть уверены, что берег тоже чистый. Очень важно выбирать только специально отведенные места для купания. Там дежурят спасатели и находятся посты со спасательным оборудованием. В случае необходимости, людям смогут оказать помощь», — рассказал старший Государственный инспектор по маломерным судам Восточного отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России Никита Потапов.

Помимо купания в прудах, не обходится без разжигания костров в лесах, что может привести к неблагоприятным последствиям. Именно поэтому, до окончания летнего сезона, спасатели продолжат проведение профилактических бесед с жителями и гостями округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.