Профессор Сафонов рассказал о тенденциях на рынке труда в России

Профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов сообщил, что в России растет интерес к рабочим специальностям, которые могут приносить доход выше, чем у врачей и учителей.

В России наблюдается увеличение интереса к рабочим профессиям, которые становятся все более востребованными и высокооплачиваемыми.

По словам эксперта, наибольшим спросом пользуются специалисты, работающие со сложной техникой, такие как операторы станков с числовым программным управлением, монтажники и сварщики.

«Есть спрос на освоение рабочих профессий, которые приносят приличные деньги, и они содержательны с точки зрения развития. Хороший сварщик всегда будет востребован и хорошо зарабатывать», — отметил Сафонов.

Профессор подчеркнул, что для получения таких профессий требуется значительный опыт.

«Такие прибыльные профессии занимают больше времени на освоение. Чтобы стать хорошим сварщиком, нужно не менее десяти лет. Нельзя обучиться этому за год», — пояснил он.

Сафонов добавил, что растет и спрос на курсы по обучению специалистов, поскольку многие стремятся повысить свой доход.

Эксперт также обратил внимание на проблемы рынка труда. По его словам, рабочие профессии сейчас ценятся выше, чем труд врачей и педагогов, что приводит к дефициту кадров в этих сферах.

«Квалифицированный врач может получать меньше, чем человек, который обучался по своей специальности два-три года. Эта ситуация недопустима, и из-за нее возникает дефицит врачей и учителей», — подытожил в эфире радио Sputnik Александр Сафонов.