Профессор объяснила, почему родители должны объяснять фразеологизмы детям без ИИ
Современные дети не понимают фразеологизмы из-за неправильных толкований источников. Профессор ПсковГУ, доктор филологических наук Татьяна Никитина отметила, что не стоит полагаться на ИИ при изучении языка, надо научить детей понимать фразеологизмы, пишет RT.
Опросы показывают, что студенты и взрослые часто не понимают фразеологизмы. Дети могут понимать их еще хуже.
Пример с фразеологизмом «семь пядей во лбу» показывает, что даже взрослые могут испытывать затруднения с объяснением происхождения выражений.
«Ситуация из жизни: шестилетний мальчик приходит из детского сада и спрашивает маму, почему воспитательница сказала про его старшего брата, что у него „семь прядей во лбу“. Современный родитель оказывается в затруднительном положении. Ребенок услышал „пряди“ вместо „пядей“ и недоумевает, при чем здесь волосы. Такие курьезы детской речи не просто забавны — они обнажают серьезную проблему: наступила эпоха, когда даже взрослые не всегда могут объяснить происхождение привычных выражений», — рассказала Никитина.
Фразеологизмы как пирожки с начинкой — скрывают удивительные истории. В них память народа, отголоски забытых обычаев и ремесел. Именно поэтому Никитина считает, что суть фразеологизмов до современных детей нужно доносить правильно и самостоятельно, не используя искусственный интеллект.
