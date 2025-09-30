Современные дети не понимают фразеологизмы из-за неправильных толкований источников. Профессор ПсковГУ, доктор филологических наук Татьяна Никитина отметила, что не стоит полагаться на ИИ при изучении языка, надо научить детей понимать фразеологизмы, пишет RT .

Опросы показывают, что студенты и взрослые часто не понимают фразеологизмы. Дети могут понимать их еще хуже.

Пример с фразеологизмом «семь пядей во лбу» показывает, что даже взрослые могут испытывать затруднения с объяснением происхождения выражений.

«Ситуация из жизни: шестилетний мальчик приходит из детского сада и спрашивает маму, почему воспитательница сказала про его старшего брата, что у него „семь прядей во лбу“. Современный родитель оказывается в затруднительном положении. Ребенок услышал „пряди“ вместо „пядей“ и недоумевает, при чем здесь волосы. Такие курьезы детской речи не просто забавны — они обнажают серьезную проблему: наступила эпоха, когда даже взрослые не всегда могут объяснить происхождение привычных выражений», — рассказала Никитина.

Фразеологизмы как пирожки с начинкой — скрывают удивительные истории. В них память народа, отголоски забытых обычаев и ремесел. Именно поэтому Никитина считает, что суть фразеологизмов до современных детей нужно доносить правильно и самостоятельно, не используя искусственный интеллект.

