Профессор Кузнецова рассказала, как планируется улучшить жизнь в России к 2030 году

Заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН по научной работе, профессор РАН Ольга Кузнецова рассказала, как согласно новой стратегии развития РФ до 2030 года, опорные города смогут помочь развитию страны.

«Опорные города — это те населенные пункты, на развитие которых будут концентрироваться ресурсы бюджета. Их социально экономическое развитие является первостепенным. Опорные населенные пункты очень разные — столицы регионов, крупные транспортные узлы и наукограды, моноспециализированные города», — сказала Кузнецова во время пресс-конференции, посвященной Дню российской науки.

Профессор добавила, что среди них выделяют города и населенные пункты, которые становятся центрами предоставления услуг для жителей прилегающих территорий.

«Идея заключается в том, чтобы по территории страны развивались такие опорные города. Предполагается, что таким образом вырастет качество и уровень жизни во всей России», — отметила Кузнецова.

День российской науки отмечается 8 февраля. Был учреждён указом президента Бориса Ельцина 7 июня 1999 года. Это праздник академиков, ученых, профессоров и студентов, решивших посвятить свою жизнь научной и исследовательской деятельности.