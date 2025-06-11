Профайлер Кутузова рассказала, как распознать ложь собеседника в диалоге

Профайлер: отдаление назад в разговоре может указывать на ложь человека

Согласно статистике, примерно 50% населения приукрашивают какими-то деталями свои рассказы, которых на самом деле не было. Профайлер, психолог Лидия Кутузова рассказала, какие жесты и действия могут свидетельствовать о том, что человек лжет. Одним из таких признаков является отклонение назад во время разговора, пишет Газета.ru .

Лучше всего методика по выявлению лжи в разговоре работает в том случае, если собеседник находится в состоянии стресса. В таком случае вранье становится серьезным эмоциональным фактором, который сложно скрыть.

«Задавая человеку вопрос, который подразумевает ответ „да“ или „нет“, нужно наблюдать за его реакцией. Если говорит в положительном ключе, а сам отрицательно машет головой, то верить его словам не стоит», — пояснила профайлер.

По словам психолога, если человек задумался дольше, чем на 0,5 секунды перед тем, как ответить, это может означать, что он старается подобрать самый эффективный ход развития своей лжи. Определить неискренность также поможет простое наблюдение за человеком в повседневности.

«Если ранее собеседник разговаривал тихо и медленно, а потом, отвечая на вопрос, резко начал жестикулировать, говорить громче, в этом случае не стоит ему доверять. Следует насторожиться такому поведению», — рассказала Кутузова.

Также признаками лжи может быть и поведение человека во время разговора. Если собеседник хочет что-то скрыть или приукрасить, в большинстве случаев он начнет отодвигаться назад или откинется на спинку стула. Наигранные эмоции и мимика также свидетельствуют о лжи человека.