Проект «Твой Ход» запустил индекс воспитательной работы вузов

В России стартовал индекс отношения к воспитательной работе проекта «Твой Ход». Студенты, в том числе из Московской области, смогут оценить университетскую среду и повлиять на развитие вузов, сообщает пресс-служба организаторов.

Индекс оценивает качество воспитательной деятельности вузов, удовлетворенность студентов и их вовлеченность в молодежную политику. В 2025 году в опросе участвовали почти 30 тысяч студентов из 87 регионов и 1 126 учебных заведений.

Заместитель генерального директора платформы «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова подчеркнула, что проект помогает вузам получить честную обратную связь по ключевым аспектам студенческой жизни — от доверия к администрации до участия в грантовых конкурсах.

В 2026 году обновлены методика расчета и минимальные квоты: для вузов — от 983 студентов, для филиалов — от 211. Расширены направления анализа и вопросы с учетом динамики активности молодежи.

Опрос пройдет в несколько этапов: выпускников — до конца мая, первокурсников — до сентября, студентов основных курсов — до октября. Итоги подведут в декабре на форуме «Твой Ход – 2026». Вузы из Топ-50 получат экспертные рекомендации по развитию воспитательной среды.

