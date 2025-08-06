Проект стипендиата губернатора Подмосковья завершил тур по южным городам РФ

Документально-театральный проект «Народная история «Непокоренный Курск», автором которого стал стипендиат губернатора Московской области в номинации «Выдающиеся деятели культуры и искусства» Михаил Иванов, увидели более 3 тыс. зрителей в городах юга России. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Постановка основана на реальных историях жителей Курска, пострадавших от вторжения ВСУ в 2024 году, волонтеров, медиков, участников СВО и детей войны и приурочена к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

Проект Михаила Иванова объединил творческие коллективы из Красногорска, Калуги и Курска, а также в постановке участвуют жители Курской области, вынужденные переселенцы, волонтеры и другие. Постановку уже увидели в Новороссийске, Севастополе и Судке на главной сцене фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ».

Следующие премьеры спектакля пройдут в Курске, Санкт-Петербурге и Минске.

Проект создан АНО «Центр креативных индустрий «Новый Город» (Московская область, г. Красногорск) при содействии организаций Курской области, Общественной палаты Московской области, Министерства культуры и туризма Московской области и администрации округа Красногорск. Он реализован, в том числе, за счет средств стипендии губернатора Московской области, получателем которой в 2025 году стал Михаил Иванов, в номинации «Выдающиеся деятели культуры и искусства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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