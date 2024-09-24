Проект «Школа профориентации для родителей» стартовал в Подмосковье

Кадровый центр Подмосковья запустил пилотный класс проекта «Школа профориентации для родителей». Впервые этот проект был анонсирован заместителю правительства РФ Татьяне Голиковой в апреле этого года на форуме «Россия» на ВДНХ, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Цель этой инициативы — дать детям и родителям основные инструменты для профессиональной ориентации, создать условия для совместной работы по поиску профессии мечты и построения карьерного трека.

Проект уже был апробирован в онлайн-формате, настало время очных занятий.

«Мы понимаем как порой родителям бывает сложно принять верное решение и помочь ребенку выбрать будущую профессию. Такой проект помогает родителям выстроить отношения и направить ребенка в правильном направлении — тестовые занятия, профориентации с выездом на предприятия и в компании, занятия с психологами», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Первый «урок» профориентационной школы прошел в Домодедовской школе № 8. 12 команд по 2 человека в каждой: родитель + ребенок, приготовились конспектировать лекции, заполнять тесты. И не угадали.

Программа, разработанная сертифицированными педагогами-психологами кадрового центра, построена на других принципах. Главный из них — полная вовлеченность участников в процесс. Работа над совместными проектами, коллективный поиск ответа на проблемные вопросы, расстановка приоритетов. И если на вводной части командам еще нужно было посидеть и послушать, то остальные три четверти программы прошли в активном движении, направленном на достижение конкретных результатов.

«Идея этого проекта зародилась в диалоге с людьми, которые приходили на мероприятия кадрового центра Подмосковья. Оказалось, что есть очень большой запрос именно на раннюю профориентацию. При этом важно, чтобы это была совместная работа детей и родителей. Занятия проводятся бесплатно и впоследствии планируется запустить и в других городских округах Подмосковья», — пояснила директор центра занятости Московской области Светлана Скородумова.

Программа рассчитана на 3 месяца, 8 «уроков» и три уровня мастерства: начальный, базовый и продвинутый. Преодолев их все, ребята и их родители получат основные навыки по профориентации и будут знать предрасположенности и приоритеты каждого из детей. В общем, все необходимое, чтобы не ошибиться при выборе профессии мечты.

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