Проект по жестовому языку победил в региональном этапе премии на Ямале

«Когда в 2024 году мы только начинали наш проект, я внимательно смотрела, как жестовый язык воспринимается другими, что привлекает людей к его изучению. Ведь если в обычной речи смыслы идут через голос, то в жестовом языке они отражаются в первую очередь в руках, в самих жестах. Таким образом и сложилось название проекта», — сказала руководитель сообщества по развитию русского жестового языка на Ямале «Бюро переводчиков» Ксения Тишкина.

По ее словам, его изучение, как и в случае любого другого языка, начинается с грамматики, а самый первый этап — это жестовый алфавит: например, слово «морошка» произносится по буквам, хотя для многих других овощей и фруктов уже существуют отдельные жесты.

На обучение приходят в первую очередь слышащие люди, а не глухие: они стремятся либо преподавать, либо научиться общаться с нетипичными близкими. В прошлом году организаторы проекта провели около 20 таких мастер-классов.

