Проект о профилактике потери памяти в России запустят 21 сентября

Соцсеть «Одноклассники», фонд «Альцрус» и «ЛизаАлерт» запускают проект о профилактике потери памяти ко Дню борьбы с болезнью Альцгеймера, он стартует 21 сентября, сообщает пресс-служба ОК.

В рамках проекта в «Одноклассниках» появился каталог специгр с упражнениями для стимуляции работы мозга. Они помогут людям старшего возраста и их родным научиться распознавать первые признаки деменции.

Проект стартует во Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера и будет идти до конца месяца.

В рамках него в группе фонда «Альцрус» появился каталог игр с упражнениями, которые стимулируют работу мозга и помогают поддерживать когнитивные функции. Данные механики развивают у человека навыки запоминания объектов, восстановления последовательностей слов и чисел. С ними пользователи соцсети смогут заниматься профилактикой деменции, играя.

Еще в группах фонда «Альцрус» и поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в ОК эксперты будут рассказывать о признаках деменции, ее ранней диагностике и профилактике, уходе за людьми, у которых выявили болезнь Альцгеймера, поиске пропавших и порядке действий при встрече с потерявшимся. Пользователей соцсети ждут публикации и прямые эфиры.

Полученные из материалов проекта знания и навыки помогут людям позаботиться не только о собственном здоровье, но и о безопасности, ведь деменция — одна из распространенных причин дезориентации и пропажи.

Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера, или Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера, отмечают 21 сентября. Он учрежден в 1994 году по инициативе организаций, занимающихся исследованиями заболевания и поиском способов замедлить его развитие. Это нейродегенеративное заболевание, разновидность старческого слабоумия, оно проявляется тотальной деменцией с прогрессирующим распадом памяти.

