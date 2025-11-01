Проект муниципального экологического стандарта обсудили в Ленинградской области

На площадке Общественного экосовета при губернаторе Ленинградской области под руководством председателя Российского экологического общества и главы Экосовета Рашида Исмаилова состоялась встреча с участием представителей муниципалитетов, бизнеса и экспертов из Санкт-Петербурга, регионов России и стран СНГ, сообщает пресс-служба Российского экологического оператора.

Главной темой стало обсуждение проекта экологического стандарта, который разрабатывается вместе с депутатами муниципальных советов. Документ станет основой для формирования единого подхода к экологической политике.

«Проект муниципального экологического стандарта имеет важное значение для формирования экологической политики как Ленинградской области, так и Санкт-Петербурга, повышения качества окружающей среды и вовлечения жителей в решение актуальных экологических проблем», — прокомментировал руководитель Экосовета Рашид Исмаилов.

Также в ходе встречи эксперты обговорили цели и механизмы внедрения экостандарта, систему рейтингов муниципалитетов и возможные «экобонусы» для территорий. Помимо этого, внимание уделили роли предпринимательского сообщества в развитии «зеленых» технологий и обмену лучшими практиками других регионов.

Следующая сессия Экосовета будет посвящена участию некоммерческих организаций в экологической политике муниципальных образований.