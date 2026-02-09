Проект «Моя карьера с Единой Россией» помог жителям Подмосковья трудоустроиться

Организаторы проекта «Моя карьера с Единой Россией» подвели итоги работы за 2025 год: в Подмосковье при поддержке инициативы трудоустроились почти 700 человек, среди которых 103 ветерана спецоперации, сообщила пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

Федеральный координатор проекта, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев сообщил, что по всей стране помощь в поиске работы получили более 580 тысяч человек. Среди них — 17 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья и 6,7 тысячи участников специальной военной операции.

Директор Кадрового центра Подмосковья Светлана Скородумова отметила, что проект позволил выстроить системную работу по профориентации, обучению и трудоустройству различных категорий граждан, включая молодежь и ветеранов СВО.

«Партийный проект «Моя карьера с Единой Россией» позволил сделать взаимодействие системным почти по всем аспектам: профориентация, профессиональное обучение, тренинги личностного и карьерного роста, трудоустройство разных категорий граждан», — рассказала Светлана Скородумова.

С июня 2024 года при Кадровом центре реализуется совместный с партией проект женских клубов, который проводит профориентационные встречи и тренинги для женщин, планирующих сменить профессию. В 2026 году центр планирует усилить работу по трудоустройству участников СВО и молодежи.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.



«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.