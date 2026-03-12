Проект «Мамино время» объединил более 4 тыс женщин в Подмосковье

Более 4 тысяч мам особенных детей стали участницами проекта «Мамино время» в Московской области. Программа действует с 2023 года и предлагает бесплатные занятия для восстановления и самореализации женщин, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Проект «Мамино время» реализуется в Подмосковье уже несколько лет и направлен на поддержку родителей детей с особенностями здоровья. Его задача — создать пространство для общения, эмоциональной разгрузки и личного развития мам.

«Наш особенный проект охватил уже больше 4 тысяч женщин. Полностью сосредоточившись на заботе о ребенке, мамы зачастую забывают о собственных потребностях и ресурсах. Проект предлагает родителям множество мероприятий и занятий. Это не просто досуг — это форма психологической поддержки и мягкой реабилитации через совместную деятельность», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Сейчас в регионе работает 60 клубов «Мамино время». Участницам доступны занятия по йоге, гимнастике и джампингу, а также катание на байдарках и сапбординг. В программу входят танцы, рисование, мастер-классы, массаж, физиотерапия, бьюти-процедуры и консультации психолога.

В ведомстве подчеркнули, что участие в проекте полностью бесплатное. Для записи необходимо обратиться в комплексный центр социального обслуживания и реабилитации по месту жительства. Занятия проходят в то время, когда дети находятся на терапии или с воспитателями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.