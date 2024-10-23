Проект капремонта плотины на реке Вяземка в Назарьево подготовят в 2025 году

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов оценил состояние плотины на реке Вяземка в поселке Назарьево. В августе этого года объект перешел в муниципальную собственность от управления делами президента, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Как сообщил глава муниципалитета, после передачи плотину начали активно эксплуатировать силами муниципального бюджетного учреждения, в 2025 году будет готов проект капитального ремонта сооружения. Он будет выполняться по государственной программе.

«Экспертиза показала, что износ сооружения уже составляет более 60%, поэтому оно функционирует в ограниченном режиме. Сейчас объект обслуживается МБУ „Одинцовское городское хозяйство“, которая проводит текущий ремонт плотины. Это позволит спокойно, без аварий пройти осенне-зимний период и весенний паводок. Следующий шаг — капитальный ремонт по программе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева „Экология и окружающая среда Подмосковья“. Проект будет готов в 2025 году, а работы завершатся в 2026», — сказал Андрей Иванов.

Первоочередные работы на гидротехническом сооружении включали расчистку тела плотины и водосброса от травяной и древесно-кустарниковой растительности, восстановление настила смотрового мостика, а также окраску металлических конструкций антикоррозийной краской. Для недопущения аварийных ситуаций на объекте ведется регулярный мониторинг.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.