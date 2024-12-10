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Проект из Подмосковья «Экопункт» победил в одной номинаций «Зеленой премии»

ООО «Единый оператор экопунктов» со своим проектом «Экопункт» заняло первое место в номинации «Инициативы отраслевых компаний» на «Зеленой премии», передает корреспондент РИАМО.

В рамках подведения итогов «Зеленой премии», 10 декабря в Москве номинации «Инициативы отраслевых компаний» первое место заняло ООО «Единый оператор экопунктов» со своим проектом «Экопункт».

Второе место получил СОЭМЗ и проект «Овощи и фрукты без пластика: упаковка из 100% макулатуры». Третье место осталось за ООО «Магнит» и ООО «ЦЭБ»,

Национальный центр «Россия» создан по распоряжению президента РФ в качестве приемника международной выставки-форума «Россия» и демонстрации достижений страны.