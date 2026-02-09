Проект «Единой России» помогает жителям Подмосковья найти работу

Организаторы партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией» подвели итоги работы в регионах за 2025 год. Как рассказал федеральный координатор партпроекта, замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, всего помощь в трудоустройстве получили более среди 580 тысяч жителей разных субъектов. 17 тысяч из них — люди с ограниченными возможностями здоровья и 6,7 тысяч — участники СВО, сообщает пресс-служба партии.

В свою очередь, директор Кадрового центра Подмосковья Светлана Скородумова отметила, что в Подмосковье партийный проект помог найти новую работу почти 700 жителям, из них 103 человека — ветераны спецоперации.

«Партийный проект „Моя карьера с Единой Россией“ позволил сделать наше взаимодействие системным почти по всем аспектам: профориентация, профессиональное обучение, тренинги личностного и карьерного роста, трудоустройство разных категорий граждан, в том числе молодежи и участников СВО», — рассказала Светлана Скородумова.

Кроме этого, с июня 2024 года при Кадровом центре действует совместный с «Единой Россией» проект женских клубов, который также занимается организацией профориентационных встреч и тренингов для женщин, которые планируют сменить профессию.

В планах центра на 2026 год — усилить направление по трудоустройству участников СВО и молодежи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.