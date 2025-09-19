Проект благоустройства Соснового бора Дмитрова доработали с учетом мнения жителей

В Дмитрове состоялись общественные слушания, посвященные комплексному благоустройству территории парка «Сосновый бор». Этот уникальный зеленый массив, являющийся одной из визитных карточек Дмитрова, получит современное и экологичное пространство для отдыха жителей всех возрастов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ключевой принцип, заложенный в основу проекта — максимальное сохранение природного ландшафта и бережное отношение к экосистеме лесопарковой зоны. Проектная документация была доработана с учетом многочисленных предложений и пожеланий, высказанных дмитровчанами в ходе предыдущих обсуждений.

«Важно сделать парк комфортным для отдыха, но при этом сохранив его природную ценность. Мы учли мнения местных жителей и доработали проект, внесли в него ряд корректировок. Уверен, что в результате мы получим востребованное и любимое место для прогулок и активного досуга, которым будут гордиться жители округа», — отметил врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Ключевые аспекты проекта благоустройства:

Сохранение зеленых насаждений: все деревья на территории бора будут сохранены. Исключение составят только аварийные и больные экземпляры, представляющие угрозу для безопасности посетителей.

Экологичные материалы: в проекте полностью отсутствует асфальт. В качестве покрытия для прогулочных дорожек предусмотрены насыпные и экологичные материалы, а на наиболее уязвимых участках — деревянные настилы.

Безопасность: на всей территории будет установлено современное энергоэффективное освещение и камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион».

Комфортная инфраструктура: для отдыхающих обустроят современную детскую и спортивную площадки, создадут огороженную зону для выгула собак, амфитеатр для мероприятий, туалеты и малые архитектурные формы, гармонично вписанные в природный ландшафт.

Особое внимание уделяется общественному контролю за реализацией проекта. Жители округа уже создали инициативную группу, которая будет следить за ходом работ и полным соответствием проекта утвержденной концепции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.